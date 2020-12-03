Disney показал первый трейлер фильма "Круэлла" с Эммой Стоун в главной роли

Премьера запланирована на май 2021 года.

На YouTube-канале "Disney Россия" появился первый тизер-трейлер фильма "Круэлла" – приквела мультфильма "101 далматинец".

В картине представят историю становления злодейки Стервеллы (Круэллы) Де Виль. В этом фильме ее сыграла актриса Эмма Стоун.

Судя по представленным кадрам, лента будет нетипично выбиваться из ряда ранее снятых студией ремейков. Премьера запланирована на май 2021 года.

Ранее вышел первый трейлер военной драмы "Девятаев" с Павлом Прилучным.

Видео: Movieclips Trailers