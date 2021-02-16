Вышел первый трейлер военной драмы "Девятаев" с Павлом Прилучным

Премьера запланирована на 29 апреля.

Студия Sony опубликовала на YouTube первый трейлер военной драмы "Девятаев" с Павлом Прилучным в главной роли. Это будет первый вертикальный фильм для смартфонов. Режиссерами выступили Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов.

Сюжет расскажет о советском летчике Михаиле Девятаеве. В годы Великой Отечественной войны его самолет был сбит в воздушном бою, сам Девятаев попал в фашистский концлагерь. Летчик вместе с группой других советских военнопленных захватил немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и совершил побег, прихватив с собой секретные разработки крылатых ракет "Фау-1" и "Фау-2".

На момент побега Девятаев весил 39 кг. Павел Прилучный решился на экстремальное похудение ради этой роли.

Съемки фильма ведутся в Казани и Петербурге. Фонд кино выделил на производство картины 600 млн рублей. Премьера запланирована на 29 апреля.

Ранее Netflix показал трейлер документального сериала про пиратов.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU