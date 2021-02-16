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Alena_Zinovieva
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Netflix показал трейлер документального сериала про пиратов

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Премьера состоится 15 марта.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер документального сериала "Потерянное королевство пиратов" (The Lost Pirate Kingdom). В ролике, опубликованном на YouTube, присутствуют игровые сцены с реконструкцией морских боев и быта на кораблях, а также интервью с историками.

Зрителям расскажут о пиратстве в XVII - XVIII вв., о борьбе разных стран с морскими преступниками и жизни самых известных пиратов. В частности, речь пойдет об Эдварде Тиче по прозвищу Черная Борода. Несмотря на кровожадный образ, он часто отпускал экипажи захваченных кораблей и не причинял морякам вреда. В свою очередь Чарльз Вейн прославился своей жестокостью.

В сериале снялись Джеймс Оливер Уитли, Сэм Келлис, Томас Пэдли и др. Премьера состоится на Netflix 15 марта 2021 года.

Ранее мы публиковали трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, пираты
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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avmirnos
Сегодня 10:16

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