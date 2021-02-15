Вышел трейлер режиссерской версии "Лиги справедливости"

В сети появился официальный трейлер режиссерской версии супергеройского фильма "Лига справедливости". Картина получила возрастной рейтинг R.
Зак Снайдер начал снимать "Лигу справедливости" четыре года назад. Однако из-за конфликта с Warner Bros и личной трагедии (самоубийства дочери) режиссеру не удалось закончить работу. Съемки фильма завершал Джосс Уидон. По мнению многих фанатов киновселенной DC, он полностью перекроил замысел Снайдера.
Картина вышла в прокат в 2017 году и собрала около 660 млн долларов. Продюсеры WarnerMedia посчитали это посредственным результатом, учитывая затраты 300 млн долларов на производство. В итоге Снайдера уговорили переснять фильм с приставкой "режиссерская версия".
Зак добавил в картину новые кадры. Он также включил в сюжет нового персонажа – Джокера в исполнении Джареда Лето. По словам режиссера, зрителей ждет полностью новое произведение.
Премьера режиссерской версии состоится 18 марта на HBO Max. Хронометраж фильма составит четыре часа.
Видео: YouTube / Screen Culture
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