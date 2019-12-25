Зрители "Оскара" проголосовали за "Армию мертвецов" Снайдера

режиссеру так и не вручили статуэтку.

Зрители "Оскара" проголосовали за "Армию мертвецов" режиссера Зака Снайдера. Впервые в рамках 94-ой торжественной церемонии вручения наград от Американской киноакадемии искусств был выбран фильм, за который голосовало не профессиональное жюри. Организаторы предложили обычным людям высказать свою симпатию.

В результате зрители проголосовали за боевик "Армия мертвецов". Голосование проводилось в социальной сети Twitter. Каждый желающий мог поддержать выпущенный в 2021 году фильм, сопроводив пост в своем аккаунте соответствующим хештэгом. В перечень любимых картин пользователей также попали "Человек-паук: Нет пути домой" и "Золушка". Так как номинация не входит в основные категории кинопремии, то режиссеру Снайдеру не была вручена статуэтка.

Напомним, что официальный релиз "Армии мертвецов" состоялся 14 мая 2021 годана стриминговом сервисе Netflix. Основные роли исполнили Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера, Маттиас Швайгхёфер.

Кеннет Брана и Шан Хейдер удостоены премии "Оскар" как лучшие сценаристы.

Фото и видео: кадр из фильма