Кеннет Брана и Шан Хейдер удостоены премии "Оскар" как лучшие сценаристы

Академия киноискусств оценила работу сценаристов над фильмами "Белфаст" и "CODA: ребенок глухих родителей".

Кеннет Брана и Шан Хейдер удостоены премии "Оскар" в категориях за лучший оригинальный и адаптированный сценарий соответственно. Победители в данных номинациях стали известны во время проведения 94-ой торжественной церемонии кинопремии от Американской академии киноискусств. Мероприятие транслировалось на местном телеканале ABC.

Кеннет Брана получил статуэтку за работу над собственным фильмом "Белфаст" (Belfast, 2021). Конкуренцию в категории ему составляли Адам Маккей и Дэвид Сирота (за фильм "Не смотрите наверх"), Зак Бэйлин (за "Короля Ричарда"), Пол Томас Андерсон с его "Лакричной пиццей" и пара Йоаким Триер и Эскиль Вогт (за ленту "Худший человек на свете").

Шан Хейдер удостоена премии за адаптированный сценарий к своему фильму "CODA: ребенок глухих родителей". Вместе с ней награду пытались завоевать Джейн Кэмпион и Томас Сэвидж (за картину "Власть пса"), японцы Рюсукэ Хамагути и Такамаса Оэ (за ленту "Сядь за руль моей машины", команда Джона Спэйтса, Дени Вильнёва и Эрика Рота за фильм "Дюна", а также Мэгги Джилленхол и Элена Ферранте (проект "Незнакомая дочь").

Трой Коцур получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана.

Фото и видео: YouTube / Variety