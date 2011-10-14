Глухонемой актер получил приз за роль в фильме "CODA: Ребенок глухих родителей".

Актер Трой Коцур получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана. Награду ему вручили во время 94-ой торжественной церемонии кинопремии Американской академии киноискусств, которая проводилась в Лос-Анджелесе. Мероприятие транслировал местный телеканал ABC. Известно, что лауреат входил в съемочную команду картины "CODA: Ребенок глухих родителей" (CODA, 2020), режиссером которой выступил Шан Хейдер. Лента удостоилась главного приза.

Напомним, что комедийно-драматический фильм рассказывает историю про девочку-подростка, которая является единственным слышащим членом в своей семье. Глухонемой Коцур сыграл в фильме отца главной героини. В борьбе за приз ему составили конкуренцию Киран Хайндс ("Белфаст"), Джесси Племонс и Коди-Смит Макфи (оба - за работу в картине "Власть пса") и Джонатан Симмонс ("В роли Рикардо").

Минута молчания в связи с событиями на Украине прошла на церемонии вручения "Оскаров".

Фото и видео: ABC

