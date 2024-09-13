Netflix представил свежий трейлер сериала "Сумерки богов" Зака Снайдера

Премьера шоу запланирована на 19 сентября.

Анимационное шоу "Сумерки богов" (Twilight of the Gods) от режиссера Зака Снайдера выйдет на американском стриминговом сервисе Netflix 19 сентября 2024 года. По случаю скорой премьеры проекта создатели опубликовали в социальных сетях свежий трейлер приключенческого сериала. Известно, что "Сумерки богов" базируются на скандинавской мифологии. Авторы расскажут историю девушки по имени Сигрид. На свадьбе героини происходит нечто ужасное, в результате чего она отправляется в путешествие ради осуществления мести настоящему божеству. Главные роли в мультсериале озвучили Сильвия Хукс (Сигрид), Лорен Коэн (Инге), Питер Стормаре (Ульф), Стюарт Мартин (Лейф), Пилу Асбек (Тор), Пэтерсон Джозеф (Локи) и Джон Ноубл (Один).

Приквел "Декстера" с Патриком Гибсоном обзавелся трейлером.

Фото и видео: YouTube / Netflix