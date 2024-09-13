Приквел "Декстера" с Патриком Гибсоном обзавелся трейлером

Сериал стартует на онлайн-сервисе Paramount+ в конце 2024 года.

В социальных сетях появился трейлер-тизер нового сериала "Декстер: Первородный грех" (Dexter: Original Sin). Проект является приквелом оригинального шоу про маньяка и стартует на стриминговой площадке Paramount+ 13 декабря 2024 года. Сюжет истории расскажет зрителям о титульном герое, которого сыграл Патрик Гибсон. События развернутся в 1991 году, когда молодой человек из студента превращается в серийного убийцу. Однако юноша все еще учится сдерживать свою жажду убивать с помощью своего приёмного отца Гарри Моргана. Роль последнего досталась Кристиану Слейтеру. Сын соглашается научиться у своего учителя особому "кодексу", по которому убивать можно только преступников.

Автором "Первородного греха" указан Клайд Филлипс, работавший над первым сезоном оригинального телевизионного шоу, а также над сериалом "Декстер: Новая кровь" (Dexter: New Blood). Кроме Моргана и Гибсона, в актерском составе также заявлены Сара Мишель Геллар ("Баффи") и Патрик Демпси ("Анатомия Страсти").

Опубликован первый трейлер фильма ужасов "Жребий Салема" по роману Кинга.

Фото и видео: YouTube / SkyShowtime