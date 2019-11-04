Опубликован первый трейлер фильма ужасов "Жребий Салема" по роману Кинга

Релиз картины намечен на 3 октября.

Компания HBO опубликовала в социальных сетях первый трейлер фильма ужасов "Жребий Салема". Картина выступит экранизацией одноимённого романа писателя Стивена Кинга. В дебютном ролике создатели показали восставшего вампира и перепуганных жителей города. Оригинальное литературное произведение рассказывает историю известного автора Бенджамина Миерса, приезжающего в небольшой городок под названием Джерусалемс-Лот. Мужчина надеется там написать свой новый роман. Однако вместо этого он становится свидетелем того, что все местные жители начали превращаться в вампиров.

Главные роли в экранизации книги достались Льюису Пуллману, Макензи Ли, Биллу Кэмпу, Пилу Асбеку, Элфри Вударду и Уильяму Сэдлеру. Кресло режиссёра занял Гари Доберман, поставивший "Проклятие Аннабель 3". Официальная премьера фильма "Жребий Салема" запланирована на третье октября в стриминговом сервисе HBO Max.

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Фото и видео: YouTube / Max