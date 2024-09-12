Netflix представил трейлер второго сезона корейского триллера "Кёнсонское существо"

Премьера шоу намечена на 27 сентября.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил в социальных сетях официальный трейлер второго сезона южнокорейского сериала-триллера "Кёнсонское существо" (Gyeongseong Keulicheo). Свежие эпизоды будут продемонстрированы аудитории 27 сентября текущего года. Сюжет продолжит историю Чан Тхэ Сана и Юн Чхэ Ок, однако действие перенесётся из 1945 года в современный Сеул 2024 года. Главные роли в проекте исполнят звёзды Пак Со Джун и Хан Со Хи. Первый сезон шоу получил высокие оценки у критиков и аудитории за сочетание исторического контекста с элементами фантастики. В первой части истории действие происходило в период японской оккупации Кореи, когда двое молодых людей весной 1945 года столкнулись с ужасающим существом, вынудившим их бороться за собственное выживание.

Двое героев, разделенных временем, борются за выживание с чудовищами, порожденными человеческой алчностью. синопсис второго сезона сериала

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Фото и видео: YouTube / Netflix K-Content