  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:26
133
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Netflix представил трейлер второго сезона корейского триллера "Кёнсонское существо"

0 0

Премьера шоу намечена на 27 сентября.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил в социальных сетях официальный трейлер второго сезона южнокорейского сериала-триллера "Кёнсонское существо" (Gyeongseong Keulicheo).  Свежие эпизоды будут продемонстрированы аудитории 27 сентября текущего года. Сюжет продолжит историю Чан Тхэ Сана и Юн Чхэ Ок, однако действие перенесётся из 1945 года в современный Сеул 2024 года.  Главные роли в проекте исполнят звёзды Пак Со Джун и Хан Со Хи. Первый сезон шоу получил высокие оценки у критиков и аудитории за сочетание исторического контекста с элементами фантастики. В первой части истории действие происходило в период японской оккупации Кореи, когда двое молодых людей весной 1945 года столкнулись с ужасающим существом, вынудившим их бороться за собственное выживание.

Двое героев, разделенных временем, борются за выживание с чудовищами, порожденными человеческой алчностью.

синопсис второго сезона сериала

Вышел первый трейлер байопика "Ученик" о Дональде Трампе.

Фото и видео: YouTube / Netflix K-Content

 

Теги: netflix, второй сезон, сериал, триллер, южная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии