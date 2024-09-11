Вышел первый трейлер байопика "Ученик" о Дональде Трампе

Мировая премьера состоится 11 октября.

Студия Briarcliff Entertainment представила первый трейлер байопика "Ученик". Режиссером картины выступил Али Аббаси.

Фильм рассказывает о жизни бывшего президента США Дональда Трампа. Сюжет разворачивается в Америке 1970-х годов, когда экс-глава Белого Дома учился у влиятельного правого юриста и политического фиксера Роя Кона, чтобы взять в свои руки весь Нью-Йорк и его бизнес.

В главных ролях сыграли Дональд Трамп, Джереми Стронг и Мария Бакалова. Мировая премьера состоится 11 октября.