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Вышел первый трейлер байопика "Ученик" о Дональде Трампе

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Мировая премьера состоится 11 октября.

Студия Briarcliff Entertainment представила первый трейлер байопика "Ученик". Режиссером картины выступил Али Аббаси.

Фильм рассказывает о жизни бывшего президента США Дональда Трампа. Сюжет разворачивается в Америке 1970-х годов, когда экс-глава Белого Дома учился у влиятельного правого юриста и политического фиксера Роя Кона, чтобы взять в свои руки весь Нью-Йорк и его бизнес.

В главных ролях сыграли Дональд Трамп, Джереми Стронг и Мария Бакалова. Мировая премьера состоится 11 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел финальный трейлер мультфильма "Дикий робот". Видео: YouTube / Briarcliff Entertainment
Теги: трейлер, ученик, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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