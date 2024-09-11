Вышел финальный трейлер мультфильма "Дикий робот"

Киностудия DreamWorks представила финальный трейлер анимационного фильма "Дикий робот". Режиссером и сценаристом проекта выступил Крис Сандерс.
Сюжет мультфильма основан на одноименной книге Питера Брауна. В нем рассказывается история робота-помощника Розы, который попадает на остров с животными. Робот изучает их языки и начинает новую жизнь.
Роли озвучили Лупита Нионго, Педро Паскаль, Кэтрин ОʼХара, Билл Найи, Марк Хэмилл и другие. Мировая премьера состоится 27 сентября.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Кухня" с Руни Марой.
Видео: YouTube / Universal Pictures
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