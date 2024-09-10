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Вышел трейлер фильма "Кухня" с Руни Марой

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Мировая премьера состоится 25 октября.

В Сети вышел трейлер фильма "Кухня". Режиссером картины выступил Альфонсо Руиспаласиоса. Ее показали в феврале на Берлинском кинофестивале.

Сюжет разворачивается на кухне одного из нью-йоркских ресторанов. Повар Педро влюблен в официантку Хулию и мечтает о лучшей жизни. При этом герой работает и живет без документов. Когда из кассы ресторана пропадает огромная сумма денег, подозрение падает на него.

В главных ролях сыграли Рауль Брионес и Руни Мара. Мировая премьера состоится 25 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый тизер фильма "Джокер: Безумие на двоих".

Видео: YouTube / WILLA

Теги: кухня, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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