Вышел трейлер фильма "Кухня" с Руни Марой

Мировая премьера состоится 25 октября.

В Сети вышел трейлер фильма "Кухня". Режиссером картины выступил Альфонсо Руиспаласиоса. Ее показали в феврале на Берлинском кинофестивале.

Сюжет разворачивается на кухне одного из нью-йоркских ресторанов. Повар Педро влюблен в официантку Хулию и мечтает о лучшей жизни. При этом герой работает и живет без документов. Когда из кассы ресторана пропадает огромная сумма денег, подозрение падает на него.

В главных ролях сыграли Рауль Брионес и Руни Мара. Мировая премьера состоится 25 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый тизер фильма "Джокер: Безумие на двоих".

Видео: YouTube / WILLA