Вышел новый тизер фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Мировая премьера состоится 4 октября.

Студия Warner Bros. Pictures представила новый тизер фильма "Джокер: Безумие на двоих". Режиссером картины выступил Тодд Филлипс.

Сюжет продолжит историю одного из популярных антигероев вселенной DC, снятую в 2019 году. Попавший на принудительное лечение в Аркхэм Артур Флек встречает безумную Харли Квинн, с которой вместе намерен устроить побег. В это же время окружной прокурор Готэма Харви Дент возбуждает дело против Джокера из-за его предыдущих преступных действий.

В главных ролях сыграли Хоакинс Феникс и Леди Гага. Мировая премьера состоится 4 октября.

Ранее Sony Pictures представила трейлер фильма "Субботним вечером".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures