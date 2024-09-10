Sony Pictures представила трейлер фильма "Субботним вечером"

Мировая премьера состоится 11 октября.

Киностудия Sony Pictures представила новый трейлер фильма "Субботним вечером". Режиссером картины выступил Джейсон Райтман.

В основу сюжета легла история становления популярной юмористической программы "Субботним вечером в прямом эфире", которая выходит на канале NBC. Фильм покажет первые 90 минут перед дебютным эфиром.

В главных ролях сыграли Габриэль ЛаБелль, Дилан О"Брайен, Николас Браун, Уиллем Дефо, Дж.К. Симмонс и другие. Мировая премьера состоится 11 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый тизер фильма "Веном: Последний танец".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment