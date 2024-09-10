Sony Pictures представила трейлер фильма "Субботним вечером"

Киностудия Sony Pictures представила новый трейлер фильма "Субботним вечером". Режиссером картины выступил Джейсон Райтман.
В основу сюжета легла история становления популярной юмористической программы "Субботним вечером в прямом эфире", которая выходит на канале NBC. Фильм покажет первые 90 минут перед дебютным эфиром.
В главных ролях сыграли Габриэль ЛаБелль, Дилан О"Брайен, Николас Браун, Уиллем Дефо, Дж.К. Симмонс и другие. Мировая премьера состоится 11 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел новый тизер фильма "Веном: Последний танец".
Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment
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