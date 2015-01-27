Вышел новый тизер фильма "Веном: Последний танец"

Мировая премьера состоится 23 октября.

Киностудия Sony Pictures представила новый тизер фильма "Веном: Последний танец". Режиссером картины выступила Keлли Mapceл.

Фильм является продолжением истории известного антигероя вселенной Marvel Эдди Брока, в которого вселился инопланетный симбиот. В новой части Веному предстоит бороться с врагами не только на Земле, но и с прибывшими на планету представителями его мира.

В главных ролях сыграли Том Харди, Стивен Грэм, Джуно Темпл, Чиветел Эджиофор, Рис Иванс, Пегги Лу и другие. Мировая премьера состоится 23 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер сериала "Землевладелец".

Видео: YouTube / Sony Pictures Entertainment