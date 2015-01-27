Вышел трейлер сериала "Землевладелец"

Мировая премьера состоится 17 ноября.

Стриминговый сервис Paramount+ представил трейлер сериала "Землевладелец". Режиссером проекта выступил Майкл Фридман.

Сюжет расскажет историю Томми Норриса, который решает проблемы в мире техасских нефтяных скважин. События развернутся в западном Техасе в наши дни.

В главных ролях сыграли Билли Боб Торнтон, Деми Мур, Джон Хэмм, Мишель Рэндольф, Кайла Уоллес и другие. Мировая премьера состоится 17 ноября.

Ранее мы сообщили, что вышел новый трейлер фильма "Руки Вверх!" о культовой группе.

Видео: YouTube / Paramount Plus