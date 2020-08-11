Вышел новый трейлер фильма "Руки Вверх!" о культовой группе

Премьера в России состоится 10 октября.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила новый трейлер фильма "Руки Вверх!" о культовой музыкальной группе. Режиссером проекта выступил Аскар Узабаев.

Сюжет расскажет историю жизни певца Сергея Жукова и становления его группы. События буду охватывать жизнь героя от детства в Димитровграде до сегодняшнего дня.

В фильме снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Олег Алмазов и другие. Также в картине появятся сами участники музыкального коллектива. Премьера в России состоится 10 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Человек-волк".

Видео: YouTube / Руки Вверх