Вышел трейлер фильма "Человек-волк"

Мировая премьера состоится 17 января 2025 года.

Студия Universal Pictures представила трейлер фильма "Человек-волк". Режиссером и автором сценария выступил Ли Уоннелл.

Сюжет расскажет историю мужчины по имени Блейк, который унаследовал дом детства в сельской местности Орегона после того, как его собственный отец исчез. Вместе с женой и дочерью они решают приехать в поместье, чтобы отдохнуть от города. Однако семья сталкивается с нападением неизвестного животного, а после сам Блейк начинает странно себя вести.

В главных ролях сыграли Кристофер Эббот и Джулия Гарнер. Мировая премьера состоится 17 января 2025 года.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер хоррора "Озеро Каддо".

Видео: YouTube / Universal Pictures