Вышел тизер-трейлер хоррора "Озеро Каддо"

Мировая премьера состоится 10 октября.

Стриминговый сервис Max представил тизер-трейлер хоррора "Озеро Каддо". Продюсером картины выступил М.Найт Шьямалан.

Сюжет расскажет о таинственном исчезновении восьмилетней девочки. Ее семья в ходе расследования столкнется с серией прошлых смертей, чтобы узнать правду.

В главных ролях сыграли Дилан О"Брайен, Эрик Ланж, Элиза Скэнлен, Лорен Амброуз и другие. Мировая премьера состоится 10 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел обновленный трейлер "Мегалополиса" с новыми кадрами.

Видео: YouTube / Max