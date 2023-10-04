Вышел тизер-трейлер хоррора "Озеро Каддо"

Стриминговый сервис Max представил тизер-трейлер хоррора "Озеро Каддо". Продюсером картины выступил М.Найт Шьямалан.
Сюжет расскажет о таинственном исчезновении восьмилетней девочки. Ее семья в ходе расследования столкнется с серией прошлых смертей, чтобы узнать правду.
В главных ролях сыграли Дилан О"Брайен, Эрик Ланж, Элиза Скэнлен, Лорен Амброуз и другие. Мировая премьера состоится 10 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел обновленный трейлер "Мегалополиса" с новыми кадрами.
Видео: YouTube / Max
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