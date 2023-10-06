Вышел обновленный трейлер "Мегалополиса" с новыми кадрами

Релиз фильма запланирован на 27 сентября.

Студия Lionsgate выпустила в социальных сетях обновленную версию трейлера фильма Фрэнсиса Форда Копполы "Мегалополис" (Megalopolis). В проект были добавлены несколько новых кадров. Картина представляет из себя антиутопию о конфликте, происходящем между архитектором и мэром Нового Рима, диаметрально расходящихся во взглядах на будущее города. В актерском составе указаны Адам Драйвер, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джанкарло Эспозито, Форест Уитакер, Натали Эммануэль, Джон Войт, Дастин Хоффман и другие. Официальная премьера "Мегалополиса" назначена на 27 сентября. Впервые картина была представлена на Каннском кинофестивале. Режиссер лично профинансировал создание фильма, вложив в проект 120 миллионов долларов.

Напомним, что первоначальный ролик вызвал широкий резонанс в августе 2024 года, когда обнаружилось, что он содержит несуществующие отзывы критиков о прошлых работах режиссера. Эти цитаты были созданы с помощью искусственного интеллекта, включая одну, ошибочно приписанную Роджеру Эберту, которая на самом деле относилась к фильму Тима Бёртона "Бэтмен". Такое положение дел вызвало острое возмущение и иронические комментарии в социальных сетях. Это заставило создателей из компании Lionsgate удалить трейлер проекта и принести извинения режиссёру и зрителям. Студия разорвала сотрудничество с маркетинговым консультантом Эдди Эганом, который работал с ними с 2019 года. Предполагается, что добавление выдуманных цитат было результатом ошибки, так как специалисты не провели их тщательную проверку.

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Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies