Человек-волк выходит на охоту в первом тизере хоррора от Blumhouse

Релиз картины запланирован на 17 января 2025 года.

Компания Blumhouse и сценарист-режиссёр Ли Уэннелл выпускают в свет новый ужасающий хоррор — "Человек-волк". Проект создавался авторами современной сказки о монстрах "Человек-невидимка". Известно, что номинант на премию "Золотой глобус" Кристофер Эббот сыграет роль Блейка, мужа и отца из Сан-Франциско, который получает в наследство отдалённый дом своего детства вблизи Орегона. Это происходит после того, как отец героя пропадает без вести и считается погибшим. В результате Блейк уговаривает супругу по имени Шарлотта (лауреат премии "Эмми" Джулия Гарнер) отдохнуть от городской суеты и навестить сельскую местность вместе с их маленькой дочерью Джинджер (Матлида Фёрт). Однако, когда семья приближается к фермерскому дому, то в темноте ночи на них нападает неизвестное животное. Герои спасаются, забаррикадировавшись в здании. Неожиданно с наступлением темного времени суток Блейк начинает вести себя странно, превращаясь в нечто неузнаваемое. Шарлотте предстоит решить, является ли существо внутри их дома более смертоносным, чем опасность снаружи. В актерском составе также указаны Сэм Джагер, Бен Прендергаст и Бенедикт Харди. Официальная премьера фильма состоится 17 января.

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Фото и видео: YouTube / Universal Pictures