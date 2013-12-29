Вышел новый ролик сериала "Пингвин" про злодея из "Бэтмена"

Премьера шоу запланирована на 19 сентября.

Американский стриминговый сервис HBO опубликовал в социальных сетях рекламный тизер мини-сериала "Пингвин" с Колином Фарреллом в главной роли. В ролике создатели проекта показали ряд новых сцен, включая убийство оппонентов злодея. События телевизионного шоу развернутся спустя неделю после финала официального фильма "Бэтмен" из вселенной DC с Робертом Паттинсоном. Сериал расскажет про становление криминальной империи Освальда Кобблпота в городе Готэме, пока Тёмный рыцарь остается в неведении относительно происходящего.

В актерском составе указаны Клэнси Браун ("Побег из Шоушенка"), Кристин Милиоти ("Волк с Уолл-стрит), Майкл Келли ("Иллюзия обмана") и другие. Ранее ирландский артист назвал грядущий сериал невероятно жестоким произведением. Проект стартует 19 сентября на онлайн-ресурсе HBO Max.

Netflix представил трейлер второго сезона "Аркейна".

Фото и видео: YouTube / Max