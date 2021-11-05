Netflix представил трейлер второго сезона "Аркейна"

Мировая премьера состоится в ноябре 2024 года.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона мультсериала "Аркейн". Шоураннерами проекта выступили Кристиан Линке и Алекс Йи.

Сюжет продолжит историю, которая разворачивается во вселенной игры League of Legends. В центре снова окажутся отношения двух сестер Вай и Джинклс. Обе выступят по разные стороны баррикад в войне двух городов.

Роли озвучили Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кэти Льюнг и другие. Мировая премьера состоится в ноябре 2024 года.

Ранее Netflix представил трейлер мини-сериала "Идеальная пара".

Видео: YouTube / Netflix