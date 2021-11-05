Netflix представил трейлер второго сезона "Аркейна"

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер второго сезона мультсериала "Аркейн". Шоураннерами проекта выступили Кристиан Линке и Алекс Йи.
Сюжет продолжит историю, которая разворачивается во вселенной игры League of Legends. В центре снова окажутся отношения двух сестер Вай и Джинклс. Обе выступят по разные стороны баррикад в войне двух городов.
Роли озвучили Хейли Стайнфелд, Элла Пернелл, Кэти Льюнг и другие. Мировая премьера состоится в ноябре 2024 года.
Ранее Netflix представил трейлер мини-сериала "Идеальная пара".
Видео: YouTube / Netflix
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