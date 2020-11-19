Зак Снайдер показал Джокера из режиссерской версии "Лиги справедливости"

Эта роль досталась актеру Джареду Лето.

Американский кинорежиссер Зак Снайдер показал Джокера из своей версии "Лиги справедливости". Эта роль досталась актеру Джареду Лето. Обновленный злодей получился куда более мрачным и пугающим, чем тот, которого зрители могли видеть в картине Дэвида Эйра "Отряд самоубийц".

На опубликованных в сети снимках Джокер одет в больничный халат со значками правоохранительных органов и хирургическую маску. В картине он появится во снах Бэтмена, которые снятся ему после уничтожения Дарксайдом планеты.

"Самое классное в этой сцене то, что Джокер говорит напрямую с Бэтменом о Бэтмене. Это Джокер, анализирующий Бэтмена: кто он и что он. Это тот эпизод, который, как мне кажется, заслужили фанаты вселенной DC", - отметил режиссер в беседе с изданием Vanity Fair.

Изначально Снайдер планировал включить Джокера в следующие фильмы франшизы. Однако из-за конфликта с Warner Bros и личной трагедии (самоубийства дочери) режиссеру не удалось закончить работу даже над "Лигой справедливости". Представить свою версию конфликта Джокера и Бэтмена Снайдеру предложило руководство HBO Max.

Режиссерская версия "Лиги справедливости" выйдет на платформе HBO Max 18 марта. Ее хронометраж составит четыре часа.

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Фото: Instagram / vanityfair