Вышел финальный трейлер сказки "Конек-Горбунок"

Премьера состоится 18 февраля.

Компания Sony Pictures выпустила заключительный трейлер российской экранизации сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". Главную роль в картине исполнил Антон Шагин, режиссером выступил Олег Погодин.

История расскажет об обычном парне Иване. Он не царевич, не богатырь и не красавец, старшие братья и вовсе считают его дураком. Все меняется, когда у Ивана появляется друг и помощник Конек-Горбунок. С ним никакой враг становится не страшен. Почти никакой.

Ивану с Коньком предстоит проверить свою дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником и встретить такую любовь, ради которой можно рискнуть всем.

Премьера состоится 18 февраля. Кроме Шагина в фильме сыграли Паулина Андреева, Ян Цапник, Михаил Ефремов и другие актеры.

Ранее мы писали, что новый трейлер фильма "Форсаж 9" показали на Суперкубке в США.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU