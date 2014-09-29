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Новый трейлер фильма "Форсаж 9" показали на Суперкубке в США

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Также стало известно, что уже 5 марта выйдет продолжение фильма "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в главной роли.

В США состоялся финальный матч Национальной футбольной лиги – Супербоул. Во время спортивного мероприятия были показаны трейлеры фильмов и сериалов.

На Супербоуле были показаны новые кадры из фильма "Форсаж 9". Герой Вина Дизеля столкнется с новыми проблемами, но на этот раз семейными, так как у него теперь есть родной брат. Также стало известно, что уже 5 марта выйдет продолжение фильма "Поездка в Америку" с Эдди Мерфи в главной роли.

Также был показан трейлер мультфильма студии Disney "Райа и последний дракон". Премьера картины состоится 4 марта. Представили и трейлер российского режиссера Ильи Найшуллера. Фильм получил название "Никто".

Ранее вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Конга".

Видео: Youtube/Movieclips Trailers

Теги: суперкубок, трейлер, форсаж
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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