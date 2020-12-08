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nastya960
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Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Конга"

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 В новом ролике есть множество моментов, которые не были показаны в американской версии.

На официальном YouTube-канале кинокомпании Toho появился японский трейлер фантастического боевика Адама Уингарда "Годзилла против Конга".

 В новом ролике есть множество моментов, которые не были показаны в американской версии.

По сюжету, Годзилла выйдет из океана и нападет на людей как раз в тот момент, когда на грузовом судне к берегам Японии привезут Конга. Два противника разрушат немало городов во время своего поединка.

"Годзилла против Конга" выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 26 марта.

В конце января Warner Bros. представила трейлер премьер 2021 года.

Видео: Youtube/GODZILLA OFFICIAL by TOHO

Теги: годзилла, конг
Категории: Лента новостей, Новости России,

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