Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Конга"

В новом ролике есть множество моментов, которые не были показаны в американской версии.

На официальном YouTube-канале кинокомпании Toho появился японский трейлер фантастического боевика Адама Уингарда "Годзилла против Конга".

В новом ролике есть множество моментов, которые не были показаны в американской версии.

По сюжету, Годзилла выйдет из океана и нападет на людей как раз в тот момент, когда на грузовом судне к берегам Японии привезут Конга. Два противника разрушат немало городов во время своего поединка.

"Годзилла против Конга" выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 26 марта.

В конце января Warner Bros. представила трейлер премьер 2021 года.

Видео: Youtube/GODZILLA OFFICIAL by TOHO