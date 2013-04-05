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Экшен "Годзилла: Минус один" получил финальный трейлер

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В США лента вышла 1 декабря.

Студия Toho показала в социальных сетях финальный трейлер фантастического экшена "Годзилла: Минус один" (Godzilla: Minus One). Официальная премьера фильма состоялась в США 1 декабря. Режиссером проекта стал Такаси Ямадзаки, известный поклонникам аниме своей работой "Люпен III: Первый". Новая "Годзилла" получила сертификат "свежести" от киноктритиков известного портала Rotten Tomatoes со 100%-м рейтингом. Известно, что события картины разворачиваются в Японии, а местные жители пытаются отправиться от последствий Второй мировой войны. В центре сюжета окажется мужчина по имени Коичи (Рюносукэ Камики), который потерял всю семью из-за боевых действий. Теперь ему придется вместе с остальным населением столкнуться с чем-то пострашнее военных бомбежек - неподконтрольным человечеству монстром.

"Корона" приближается к финалу проекта в новом трейлере.

Фото и видео: YouTube /  GODZILLA OFFICIAL by TOHO

Теги: годзилла, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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