Премьера выпусков намечена на 14 декабря.

"Корона" приближается к финалу проекта в новом трейлере. Представители американского стримингового сервиса опубликовали в социальных сетях ролик, посвященный заключительным эпизодам телевизионного проекта. Кадры вышли вслед за свежими снимками из второй половины заключительного сезона шоу. Известно, что премьера запланирована на онлайн-ресурсе 14 декабря 2023 года.

Напомним, что первая часть шестого сезона возглавила еженедельный рейтинг Netflix с самыми популярными шоу на английском языке после своего официального релиза. Премьера первой половины финального сезона состоялась 16 ноября 2023 года. За первые три дня новые выпуски собрали 11,1 миллиона просмотров среди аудитории. Заключительный сезон набрал в общей сложности 55 процентов положительных рецензий критиков на сайте Rotten Tomatoes.

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Фото и видео: YouTube / Netflix