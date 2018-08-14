Рекламный ролик игры The Day Before от якутской студии показали на Таймс-сквер

Игра находится в топе среди самых ожидаемых игр в Steam.

Рекламный тизер MMO-игры от якутской студии Fntastic показывают на одном из билбордов Таймс-сквер в американском городе Нью-Йорке. В 30-секундном ролике создатели продемонстрировали небольшую нарезку геймплея, кадры из кат-сцен и ключевой арт. В настоящее время проект считается одним из самых ожидаемых на стриминговой платформе Steam. В текущий момент больше 200 тысяч пользователей добавили игру в свой список желаемого. Официальный выход игры в свет в раннем доступе запланирован на 7 декабря в 21 час по московскому времени. Авторы представят пользователям сюжет, связанный с апокалиптическим миром после пандемийной катастрофы. Персонажами предстоит сражаться за выживание не только с человеческим родом, но также и с зараженными.

Напомним, что The Day Before представляет из себя шутер от третьего лица. Геймерам предстоит исследовать открытый мир в поисках ценной добычи и ресурсов, выполнять задания и сражаться с другими игроками.

Вышел новый тизер стратегии Frostpunk 2.

Фото и видео: YouTube / Fntastic