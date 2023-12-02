Вышел новый тизер стратегии Frostpunk 2

Игра выйдет в свет в 2024 году.

Компания 11 bit studios показала в социальных сетях первый геймплейный тизер грядущей стратегии Frostpunk 2. Релиз компьютерной игры ожидается в первой половине следующего года. Авторы дали обещание пользователям поставить во главу угла не столько выживание персонажей во время ледникового периода, сколько социальные проблемы внутри постапокалиптического общества. События в проекте разворачиваются спустя 30 лет после первой версии Frostpunk 2 — в эпоху "нефти".

Напомним, что во второй части Frostpunk игроки возглавят пытающийся выжить спустя несколько десятков лет после апокалиптической метели город. Им предстоит организовывать для населения добычу полезных ресурсов, разобраться с социальными разногласиями и открыть людям новые технологии. Ключевой особенностью геймплея станет непосредственно акцент на обществе, а не на холодах. Однако все же за уровнем тепла придется следить.

Вышел тизер-трейлер шоу "Отряд самоубийц: Другой мир".

Фото и видео: YouTube / 11 bit studios