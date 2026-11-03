В Великобритании объяснили, что Кремль ждет звонка от Банковой.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен отправиться в Москву в том случае, если на самом деле украинский политик готов к заключению мира с Россией. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что если бы европейские элиты достигли согласия по поводу рабочего визита в Кремль, то это решение открыло бы серезнвй путь к мирным переговорам с российским руководством.

Если есть твердое намерение встретиться с Путиным, то пожалуйста, они готовы принять Зеленского в Москве. Он может приехать в Москву"... Это стало бы настоящим прорывом. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

Ранее помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявлял, что глава нашего государства вряд ли бы отказался ответить на звонок Владимира Зеленского.

В Британии запаниковали после удара ВС России по Киеву.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris