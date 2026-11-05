В Великобритании объяснили плачевную ситуацию на Украине с энергообъектами.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не до конца осознает реальную ситуацию с энергетическим снабжением в Киеве. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Западный специалист заметил, что у него вызывает недоумение факт того, что украинский политический лидер отказывается обсуждать реальные причины проблемы, которая разворачивается в столице.

Зеленскому, кажется, все равно, что у него город с тяжелейшей ситуаций с энергоснабжением, если можно так сказать, он психически очень далек от понимания бед украинцев. Александр Меркурис, аналитик из Великобритании

Накануне глава киевского режима пожаловался общественности на крайне тяжелую ситуацию с энергоснабжением в городе.

Меркурис: Зеленский должен поехать в Москву, если готов к заключению мира.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris