Кайдзю крушит в новом трейлере фильма "Годзилла: Минус один"

Премьера в кинотеатрах запланирована на 1 декабря.

Компания Toho Studios готовится к премьере масштабного фильма-катастрофы "Годзилла: Минус один" который должна перезапустить историю кайдзю за рамками MonsterVerse. В преддверии премьеры ленты студия делится со зрителями в социальных сетях новым трейлером. История в ребуте будет разворачиваться вокруг Японии, которая вошла в период послевоенного времени. Страна опустошена бомбардировками, но теперь перед властями встала новая угроза - чудовище. режиссером проекта стал Такаси Ямадзаки. Он объяснил, что образ кайдзю задумывался как воплощение страха, с которым сталкивается человечество. Название "годзилла: Минус один" родилось из идеи о том, что "отчаяние порождает отчаяние". Предпремьерные показы стартуют на территории Японии и США 29 ноября. Полноценный дебют фильма в прокате состоится 1 декабря.

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Фото и видео: YouTube / GODZILLA OFFICIAL by TOHO