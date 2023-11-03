Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare 3

Премьера игры намечена на 10 ноября.

В социальных сетях вышел сюжетный трейлер компьютерной игры Call of Duty: Modern Warfare 3. Авторы пояснили, что проект выйдет в свет 10 ноября 2023 года. Он будет доступен на таких платформах как персональные компьютеры, консоли Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4. В 2023 году разработчики завершают перезапущенную трилогию Modern Warfare, выпуская триквел. Впервые в истории франшизы еймеры получат возможность сохранить всё накопленное в предыдущей части и перенести в новую. Речь идет о микротанзакциях, открытых скинах, разблокированном оружии.

Напомним, что действия сюжетной кампании разворачиваются через год после событий Call of Duty: Modern Warfare 2. Капитан Прайс и элитная многонациональная контртеррористическая "Оперативная группа 141" должны остановить нового противника. На этот аз речь идет о террористе по имени Владимир Макаров. Пользователи смогут возможность "выполнять задания выбранным путём". Дополнительно авторы игры предусмотрели "зомби-режим" с собственной сюжетной линией. Дополнительно в проект вернутся все классические многопользовательские карты из Call of Duty: Modern Warfare 2.

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Фото и видео: YouTube / Call of Duty