Райан Гослинг ищет пропавшую кинозвезду в трейлере "Каскадёров"

Релиз фильма запланирован на 1 марта.

На YouTube-канале One Media опубликован трейлер боевика "The Fall Guy", в котором снялись Райан Гослинг ("Барби", "Дневник памяти"), Эмили Блант ("Тихое место", "Оппенгеймер") и Аарон Тейлор-Джонсон ("Довод", "Пипец"). Гослинг исполнил роль каскадера, который некоторое время пропал из жизни женщины-режиссера. В какой-то момент бывшим возлюбленным приходится вновь встретиться на съемочной площадке. Совместная работа усложняется не только обидой руководительницы проекта, но также и тем, что без вести пропадает ключевая звезда фильма - актер по имени Том Райдер. Герой Гослинга решает найти его и спасти кинопроект бывшей возлюбленной. В ролике показано, что этим решением персонаж попадает в криминальную историю. Ему удается найти тело погибшего актера в гостиничном номере. Далее мужчине приходится уходить от преследования по крышам домов.

Режиссером "The Fall Guy" выступил Дэвид Лейтч, известный зрителям по таким лентам как "Быстрее пули", "Взрывная блондинка" и "Дэдпул-2". Официальная премьера картины запланирована на 1 марта 2024 года.

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Фото и видео: YouTube / ONE Media