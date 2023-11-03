Разработчики игры "Русы против ящеров" анонсировали первое DLC

DLC выйдет в свет с 7 ноября.

Российская студия разработки The Bratans представила в социальных сетях своей первое дополнение для популярной компьютерной игры "Русы против ящеров". Известно, что первое DLC будет связано с космическими путешествиями древних людей на Луну. Герои проекта решают разобраться не только с ящерами, но и с рептилоидами. На локации пользователи смогут сражаться с врагами под фоновую музыку для "эпичных заруб". Авторы пообещали игрокам отсутствие загрузок между переходами с планеты на планету, по аналогии с RPG Starfield от Bethesda.

Напомним, что 27-го сентября 2023 года состоялся официальный релиз игры "Русы против ящеров". Она получила 97% положительный отзывов от критиков на основе свыше девяти тысяч обзоров в стриминговом сервисе Steam. На данный момент игра входит в топ-10 по продажам в российском регионе онлайн-ресурса.

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Фото и видео: YouTube / The Bratans