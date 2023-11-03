Новый геймплейный трейлер Mortal Kombat 1 демонстрирует стиль боя Омни-Человека

Персонаж будет введен в игру с 6 ноября.

Разработчики компьютерной игры Mortal Kombat 1 представили в социальных сетях кровавый геймплейный трейлер про персонажа Омни-мэна из шоу "Непобедимый" / "Неуязвимый" (Invincible). Фанаты телевизионного гоу могут увидеть в игре знакомые приёмы и знаковые атаки и фаталити, взятые напрямую из сериала. Все они будут кровавыми, что совпадает с аналогичным уровнем жестокости в шоу. Известно, что Омни-мэн должен появиться в Mortal Kombat 1 с 6 ноября 2023 года. Вместе с ним пользователи смогут подраться за Хоумлендера из шоу "Пацаны" (The Boys), Миротвореца из одноимённого сериала "Миротворец" (Peacemaker), Куан Чи, Ермака и Такеду.

Опубликован первый трейлер новой "Планеты обезьян".

Фото и видео: YouTube / Mortal Kombat