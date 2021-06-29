Опубликован первый трейлер новой "Планеты обезьян"

Премьера состоится 24 мая 2024 года.

Кинофраншиза "Планета обезьян" возвращается на большие мировые экраны в следующем году с совершенно новой главой в легендарной саге. Новый проект получил название "Королевство планеты обезьян". Рнжиссером ленты выступил автор "Бегущего в лабиринте" Уэсом Боллом. Студия 20th Century Studios представила в социальных сетях трейлер грядущей картины для того, чтобы поклонники смогли получить представление о том, что их ждет дальше. В актерском составе заявлены Фрейя Аллан, Кевин Дюран, Дичен Лакмэн, Уильям Х. Мэйси. Авторы пояснили, что Энди Серкис, который считается маэстро в технологии захвата движения, сыграл роль лидера животного мира Цезаря в последних трех фильмах серии, однако он не появится в "Королевстве планеты обезьян". Однако специалист поделился опытом работы со своими коллегами. Официальный релиз фильма запланирован на конец мая следующего года.

Актер Хироюки Санада играет боевого военачальника в трейлере сериала "Сёгун".

Фото и видео: YouTube / 20th Century Studios