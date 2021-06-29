Актер Хироюки Санада играет боевого военачальника в трейлере сериала "Сёгун"

Релиз шоу запланирован на февраль 2024 года.

Американские стриминговые сервисы Hulu и FX переносят на телеэкраны произведение "Сёгун", являющееся одноименным романом Джеймса Клавелла о феодальной Японии. Онлайн-ресурсы опубликуют первый официальный трейлер, в котором познакомили зрителей с главными героями. Сюжет проекта разворачивается в 1600 году. Ключевым персонажем станет лорд Ёси Торанага, который борется за власть с кланами противников. Также одну из значимых ролей имеют английский моряк Джон Блэкторн, который потерпел крушение и теперь строит карьеру в Японии, а также женщина-самурай, леди Марико, которой предстоит доказать свою лояльность властям. В актерском составе заявлены Хироюки Санада ("Джон Уик 4"), Анна Саваи ("Монарх: Наследие"), Космо Джарвис ("Леди Макбет") и Таданобу Асано ("Табу"). Авторы запланировали к выходу десять эпизодов. Режиссерами и создателями шоу выступили Рэйчел Кондо и Джастин Маркс. Официальная премьера состоится в феврале 2024 года.

Джон Траволта и Стивен Макинтош появились в трейлере фильма "Поводырь".

Фото и видео: YouTube / FX Networks