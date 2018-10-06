Джон Траволта и Стивен Макинтош появились в трейлере фильма "Поводырь"

Премьера картины запланирована на 1 декабря.

На YouTube-канале американского стримингового сервиса Disney Plus опубликован трейлер фильма "Поводырь" ("The Shepherd"), который выйдет 1 декабря на онлайн-сесурсе Disney+. Лента расскажет историю о молодом летчике Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Юноша в канун рождественских праздников летит домой через Северное море. Однако персонаж оказывается в опасности, когда ему отказывают радиосвязь и электричество . На помощь пилоту приходит таинственный человек. Данная картина основана на литературной повести английского автора Фредерика Форсайта. "Поводырь" станет первой экранизацией культового произведения. В актерском составе заявлены Бен Рэдклифф, Стивен Макинтош и Джон Траволта.

Напомним, что впервые "Поводырь" опубликован в 1975 году. В тот период писатель уже сотрудничал с британской разведкой и был известен в качестве создателя таких романов, как "День Шакала" и "Псы войны".

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Фото и видео: YouTube / Disney Plus