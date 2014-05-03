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Disney выпустит документальный фильм про "Индиану Джонса" и Харрисона Форда

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Премьера ленты запланирована на 1 декабря.

Американский стриминговый канал Disney объявил о выпуске документального фильма про "Индиану Джонса" и Харрисона Форда. Анонс мультипликационная компания сопроводила специальным трейлером, размещенным в социальных сетях. В кадре зрители заметили режиссера четырёх первых частей франшизы Стивена Спилберга. Также в проекте будут комментарии от самого актера и постановщика Джеймса Мэнголда, который снял пятую часть, вышедшую в свет в 2023 году. В документальном фильме авторы расскажут о творческом пути главного героя и о том, как актер Форд стал Индианой Джонсом, какие трудности ему удалось преодолеть для этого. Официальная премьера документалки состоится 1 декабря в онлайн-сервисе Disney+, который теперь не доступен для российских пользователей.

Дэниэл Рэдклифф снял фильм о своем дублере из "Гарри Поттера".

Фото и видео: YouTube / Lucasfilm

Теги: disney, disney plus, документалка, индиана джонс, трейлер, харрисон форд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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