Дэниэл Рэдклифф снял фильм о своем дублере из "Гарри Поттера"

Премьера намечена на 15 ноября.

На YouTube-канале HBO опубликован трейлер документального фильма "Дэвид Холмс: Мальчик, который выжил", посвященного парализованному на съемках франшизы "Гарри Поттера" дублеру актера Дэниела Рэдклиффа. Известно, что лента выйдет в свет на американском стриминговом сервисе 15 ноября. В кадре бывший каскадер Дэвид Холмс расскажет зрителям о своей работе на съемочной площадке, а также дружбе со звездами кинофраншизы и несчастном случае, который изменил его жизнь навсегда. Авторы заметили, что Дэниел Рэдклифф выступил одним из исполнительных продюсеров проекта. Кроме него, над картиной работали режиссер Дэн Хартли и продюсеры Нэнси Абрахам, Сью Латимер, Сара Спахович, Лиза Геллер и другие специалисты.

В то время когда Дэниел и его ближайшие коллеги-каскадеры объединились, чтобы поддержать Дэвида и его семью в трудную минуту, именно необычайная стойкость самого Дэвида стала для них величайшим источником силы и вдохновения синопис ленты

В ролике становится понятно, как именно формировались отношения между Рэдклиффом, Холмсом и другими участниками съемок, как дублер наслаждался своей работой и был, по словам Рэдклиффа, "крутым старшим братом". Пострададавший от опасного трюка назвал работу над "Поттером" лучшей в своей профессиональной карьере. Дэниэл Рэдклифф подчеркивает, что жизнь его друга не превратилась в трагедию после рокового перелома позвоночника. Он заметил, что эта ситуация повлияла на его ближайшее окружение и родственников.

Вышел трейлер документального сериала "Романовы. Последнее слово".

Фото и видео: YouTube / HBO