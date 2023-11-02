Вышел трейлер документального сериала "Романовы. Последнее слово"

Первая серия выйдет 4 ноября на онлайн-ресурсе Premier.

В свет с 4 ноября выйдет пятисерийный художественно-документальный проект проект о последних месяцах жизни императорской семьи Романовых. Сериал состоит из четырех игровых серий и одной документальной. Зрители увидят премьеру на российском стриминговом сервисе Premier. Сюжет расскажет о сыне одного из участников событий, который по поручению главы ЦК КПСС Никиты Хрущева нашел бывших напарников отца и взял у них интервью. В сериале будут представлены подлинные фрагменты, а озвучкой занялся Сергей Минаев.

Первые выпуски посвящены расследованию обстоятельств гибели последнего российского императора и его семьи в Екатеринбурге в 1918 году. Главный герой – Михаил Михайлович Медведев, сын одного из расстрельщиков. Мужчина предпринял попытку разобраться в трагедии, изучив письма, документы и фотографии того времени. Он занялся реконструкцией событий 1918 года и восстановил последовательность действий, которые выполняли император николай Второй, его семья и приближенные в Екатеринбурге.

Напомним, что убийство царской семьи произошло в июле 1918 года. Злоумышленники расстреляли императора Николая II, императрицу Александру, а также четырёх дочерей и тринадцатилетнего сыны Алексея в подвале дома Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля в городе Екатеринбурге. Предполагаемые останки погибших специалисты нашли только в 1991 году. В 2015 году Следственный комитет РФ возобновил расследование по факту гибели царской семьи.

Вышел финальный трейлер игры The Day Before от разработчиков из Якутии.

Фото и видео: YouTube / Онлайн-кинотеатр PREMIER