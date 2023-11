Вышел финальный трейлер игры The Day Before от разработчиков из Якутии

Игра выходит в ранний доступ 7 декабря.

Студия Fntastic, основанная в Якутске, опубликовала на YouTube-канале трейлер своей грядущей компьютерной игры The Day Before. Авторы рассказали о том, что проект презентует игрокам уникальное переосмысленное путешествие в постапокалиптический открытый мир в жанре MMO. Создатели добавили элементы выживания. Известно, что сюжет истории развернется в современности, которая пострадала от разрушительной глобальной пандемии. В демонстрационном ролике показываются возможности редактора персонажей и кастомизации оружия. Геймеры смогут опробовать The Day Before в стриминговом сервисе Steam 7 декабря, однако пока что игра будет доступна только в формате "раннего доступа".

Фото и видео: YouTube / Fntastic