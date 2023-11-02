В сети вышел трейлер комедии "Джинн" с Мелиссой МакКарти

Релиз картины запланирован на 22 ноября.

На YouTube-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликован трейлер комедии "Джинн", главные роли в которой исполнили Мелисса МакКарти ("Девичник в Вегасе", "Русалочка") и Паапа Эссьеду ("Род мужской", "Черное зеркало"). Премьера картины намечена на 22 ноября. Лента выйдет на американском стриминговом сервисе Peacock. Проект станет одним из предрождественских релизов 2023 года. Автором картины заявлен режиссер Сэм Бойд, известный зрителям по ленте "Статус: все сложно" с Эммой Робертс. Сценаристом выступил Ричард Кертис, который ранее работал над картинами "Четыре свадьбы и одни похороны", "Ноттинг Хилл", "Дневник Бриджет Джонс" и "Реальная любовь".

Сюжет истории будет развиваться вокруг трудоголика Берни, который пропустил день рождения дочери, а также потерял жену и работу. В отчаянии мужчина зашел в антикварный магазин и нашел там старинную шкатулку. В ней оказался Джинн, которая может исполнить заветные желания. Известно, что Джинн пробыла взаперти две тысячи лет, поэтому герой решается отправиться с ней на прогулку по рождественскому городу.

Вышел трейлер комедии "Новогодний шеф" с Павлом Прилучным и Зоей Бербер.

Фото и видео: YouTube / Rotten Tomatoes Trailers