Вышел трейлер комедии "Новогодний шеф" с Павлом Прилучным и Зоей Бербер

Премьера картины намечена на 14 декабря.

В социальных сетях опубликован трейлер праздничной комедии "Новогодний шеф". В главных ролях фильма заявлены Павел Прилучный и Зоя Бербер. История расскажет зрителям о жизни владельца дорогого ресторана по имени Виктор, бизнес которого идет не очень хорошо. Он делает ставку на праздничную ночь, так как все столики уже забронированы клиентами. Однако 31 декабря из заведения решают уйти все сотрудники и сам шеф-повар. Неожиданно в этот момент в ресторане появляется владелица кухни, находящейся в подмосковном поселке.

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В актерском составе также заявлены Павел Ворожцов, Дарья Урсуляк, Илья Любимов, Андрей Ургант, Аристарх Ливанов, Юлия Сулес, Ольга Волкова и другие. Режиссером проекта выступил Василий Ровенский ("Коты Эрмитажа", "Тайный Санта"). В широкий прокат фильм выйдет 14 декабря.

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Фото и видео: YouTube / Наше кино