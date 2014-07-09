Вышел тизер новых "Охотников за привидениями"

Создатели фильма не раскрыли никаких подробностей новинки.

На официальном YouTube-канале франшизы "Охотники за привидениями" появился первый тизер новой части серии. Известно, что проект получил от авторов название "Охотники за привидениями: Замороженная империя". Короткий ролик сопровождается интригующей подписью: "Нечто странное грядёт". Зрителям не привели никаких подробностей, кроме ранее опубликованного постера фильма. Не исключено, что в скором будущем стоит ожидать полноценного трейлера картины. Напомним, что перезагрузка культовой киновселенной произошла в 2021 году, когда в свет вышла лента "Охотники за привидениями: Наследники" . О работе над сиквелом стало известно в прошлом году.

Трейлер: Ингрид Олеринская в роли "Джульетты" в комедии со звездным составом.

Фото и видео: Telegram / РГ | Кинократия